توقيف مفتش شرطة وامرأة.. زورا عقد زواج للولوج إلى إحدى الدول الأجنبية

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال أمس الخميس، من توقيف شخصين، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، واستعماله، وهما شرطي برتبة مفتش شرطة يعمل في منطقة أمن أنفا في الدارالبيضاء، وسيدة تبلغ من العمر 22 سنة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنه يشتبه في إدلاء السيدة الموقوفة بعقد زواج مزور ضمن ملف الحصول على تأشيرة الولوج إلى إحدى الدول الأجنبية، بدعوى أنها متزوجة من موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم إيداع الشرطي، والسيدة المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية، والتحقق من درجة تورط كل واحد منهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين فيها.