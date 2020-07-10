50 حالة جديدة بكورنا في جهة مراكش آسفي تليها الدار البيضاء سطات والعيون والحالات النشطة في تراجع

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 115 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة مراكش آسفي والتي اكتشفت بها 50 حالة جديدة، تليها كل من جهة الدار البيضاء سطات ب18 حالة، والعيون الساقية الحمراء ب18 حالة، وطنجة تطوان الحسيمة ب17 حالة جديدة.

كما سجلت 4 حالات بكلميم واد نون، و4 أخرى بالرباط سلا القنيطرة، واثنتان بكل من فاس مكناس، وبني ملال خنيفرة.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 15194 ، تعافى منها 11705حالة، مقابل 243 حالة وفاة.

وبذلك تراجع عدد الحالات قيد العلاج ب144 حالة منذ مساء أمس ليصل إلى 3246 حالة بمختلف مراكز الإستشفاء.