أسماء لمنور ترد على “اتهامات” صحافي جزائري

ردت الفنانة أسماء لمنور على اتهامات صحافي جزائري لها بسرقة عبارة “الأسود يليق بي”، من رواية الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي “الأسود يليق بك”، واستعمالها في منشور لها.

وشاركت لمنور، ليلة أمس الخميس، منشورا مطولا، وجهت فيه رسالة إلى الصحافي الجزائري، وقالت فيها: “إلى بعض المنتسبين للصحافة ‎الجزائرية، للأسف الشديد لا يعبرون عن نفسِ روحِ الودِّ، والطيبة، التي لطالما عبّر عنها الشعب الجزائري، الشعب الذي يؤكد أخويَّتِه الدائمة تجاه الشعب المغربي، فمِن هؤلاء *الصحافيين* من لا يُميز بين الاقتباس، والسرقة، كأن من استعمل جملةً ليعبر عن مسألةٍ ذوقيةٍ في اللباس، أو غيره صار سارقا مع العلم أن الروائية ‎الجزائرية أحلام مستغانمي عندما أصدرت النسخة الفرنسية لرواية : *الأسود يليق بك * تجنّبت ترجمتها بعبارة “le noir te va si bien”.

وأضافت لمنور: “‎وقد يكون من بين أسباب ذلك أن تتفادى الخلط بين عنوان روياتها التي أصدرتها عام 2012‎، والمسرحية البوليسية الأنجليزية، ‎التي كتبتهاSaul O’Hara ‎سنة 1959 وعُرضت نسختها الفرنسية عام 75 من القرن الماضي بعنوان: الأسود يليق بك le noir te va si bien”.

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وأكملت لمنور في منشورها: “ولو أن تشابه العناوين ما كان لينتقص شيئا من القيمة الأدبية للروائية، فالأمر لا يعدو أن يكون تناصّا أدبيا أو توارد أفكار لا يؤثر بأي حال من الأحوال على ماهية الرؤية المقدمة من قبل الروائية الجزائرية” .

وختمت لمنور منشورها بالقول: “و في النهاية قد أكون ظالمة للصحافة الجزائرية إذ نسبتُ إليها من ليس منها، وكذلك للشعب الجزائري، إذ نسبت إليه من لا تليق به ألوان علم الشهداء الثلاثة: “وأعود، وأكرر هذه المرة بصيغة التأكيد لا الاستفهام: الأبيض والأسود يليقان بي”.

وكانت أسماء لمنور قد شاركت صورة لها مع تساؤل للجمهور تستفسرهم فيه هل الأبيض والأسود يليقان بها، قبل أن يتهمها الصحافي الجزائري بسرقة عنوان رواية مستغانمي”.