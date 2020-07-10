مسطرة تعيين الخريجين الجدد لمركز المفتشين تغضب نقابات التعليم

خلفت مسطرة تعيين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الخريجين الجدد لمركز المفتشين غضب المكونات النقابية، التي احتجت عليها، وطالبتها بحوار عاجل حول هذا التعيين.

وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من النقابات، منها العصبة الوطنية لمفتشي التعليم، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الصيغة الحالية للمذكرة 20/034، مطالبة الوزارة بفتح حوار عاجل، وجدي حول تعيين الخريجين الجدد.

العصبة، التي أصدرت بلاغا لها، أمس الخميس، قالت إنها تدارست فحوى المذكرة 20/034 في شأن تعيين الخريجين الجدد من مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020، وعبرت عن استغرابها الشديد لما وصفته بانفراد الوزارة بإخراج هذه المذكرة، دون الالتفات إلى المقاربة التشاركية، التي تربطها بالفرقاء الاجتماعيين، خصوصا ما نصت عليه المذكرة 103-17، التي تنبني على التشاور.

وعبرت العصبة عن  رفض المذكرة 20/034 في صيغتها الحالية، ومطالبة الوزارة بفتح حوار جاد حول تعيين الخريجين الجدد، بما يضمن الاستقرار المهني لهذه الفئة، ويشجع على استقطاب الأطر إلى هذا المركز.

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كما يطالب النقابيون بتأجيل تعبئة طلبات التعيين إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية لإمتحانات المركز، والإعلان عن نتائج الحركة الوطنية لهيأة التفتيش، والإعلان عن المناصب الشاغرة الفعلية على مستوى كل مديرية، تماشيا مع الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، واعتماد “المديريات” كخيارات للتعبير عن رغبات التعيين بدل “الأكاديميات”.

النقابات الغاضبة، تطالب كذلك بالرفع من حصيص المديريات الإقليمية من الموارد البشرية، لتستوعب الخريجين الجدد، الراغبين في العودة إلى مديرياتهم الأصلية، ملوحة باتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة ضد الوزارة.