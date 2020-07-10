طقس الجمعة.. أجواء حار مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بداخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي والسهول غرب الاطلس، ونسبيا حارا في باقي المناطق الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة، مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فضلا عن ظهور بعض السحب الركامية بمرتفعات الأطلس بعد الزوال، فيما سيكون الطقس مستقرا بالبلاد مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم .

كما يحتمل هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة بالمنطقة الشرقية والجنوب -الشرقي، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والريف، والواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية وما بين 15 و 20 في باقي المناطق.

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أما درجات الحرارة العليا، فهي في انخفاض، حيث ستتأرجح ما بين 42 و 46 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب

الشرقي، وسهول تادلة والحوز ، وما بين 37 و 42 درجة بالجنوب الشرقي، وباقي السهول غرب الاطلس، والسايس،

وداخل سوس، وسهول تادلة، والهضاب العليا الشرقية وبداخل سوس، وما بين 32 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية،

والريف، وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول المحيطية، وما بين 25 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف ، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.