الهيئة العربية للطوارئ تحذر: كورونا يضرب بقوة في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت الهيئة العربية للطوارئ من خطورة تفشي جائحة كورونا خلال الموجة الثانية، وذلك نظرًا للارتفاع الكبير والمقلق بعدد الإصابات في مجتمعنا العربي بفيروس كورونا المستجد، بعدما بلغت الإصابات نحو 1700 وبزيادة ضعف ونصف الضعف عن عدد الإصابات التي سجلت خلال الموجة الأولى.

وبدورها، باشرت الهيئة العربية للطوارئ بحملة إرشادية وتوعوية واسعة لاطلاع الجمهور على خطورة الجائحة، تبعياتها وإسقاطاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التقييدات المفروضة والحد من الحرية الشخصية وغيرها.

وناشدت الجمهور العربي بالتعامل الحذر مع هذه الجائحة والتقيد والالتزام بكافة تعليمات وسبل الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات والتقييدات الجديدة حتى نتمكن من السيطرة على الموجة الثانية والحد من انتشار الجائحة وعبور هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وبأقل ما يكون من الأضرار.

كما دعت السلطات المحلية العربية إلى إعادة تفعيل لجان وطواقم الطوارئ المحلية، بما فيها الطاقم الإعلامي واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لمكافحة هذه الموجة، كما تعاملت مع الموجة الأولى، إذ كان لسلطاتنا المحلية الدور الريادي في مكافحة الجائحة خلال الموجة الأولى ومحاصرتها وتحديد انتشارها.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت مطلع الأسبوع الجاري، تعليمات وتقييدات مختلفة منها؛ تحديد عدد المسافرين في الحافلات العامة ورواد المطاعم إلى 20 شخصا وفي الأماكن المفتوحة حتى 30 شخصا، وألا يتعدى عدد المصلين في دور العبادة 20 شخصا، بالإضافة إلى إغلاق المسارح ودور العروض التربوية وإغلاق برك السباحة العامة والقاعات الرياضية، باستثناء تدريبات الرياضيين المهنيين، كما إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات.