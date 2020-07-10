أم الفحم: اندلاع حريق في مخزن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ حريق في مخزن بمدينة أم الفحم، ما ألحق أضرارا في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، صباح اليوم الجمعة.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار قبل امتدادها لمحلات تجارية مجاورة.

كما عملت طواقم الإطفاء على إخراج الدخان الذي انتشر بكثافة في المكان.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.