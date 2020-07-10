396 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس المُحتلّتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس، المُحتلّتين، 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 396 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، إلى 5829.

وأوضحت الكيلة في بيان صحافي، أن محافظة القدس سجّلت 65 إصابة في المدينة ذاتها، و11 في عناتا، وإصابة في كفر عقب، و3 إصابات في العيزرية.

وذكرت أن محافظة رام الله والبيرة، سجّلت 26 إصابة، ومحافظة الخليل، 263 إصابة، ومحافظة طولكرم، إصابتان، ومحافظة بيت لحم، 18 إصابة، ومحافظة نابلس، 6 إصابات، ومحافظة قلقيلية، إصابة واحدة.

ولفتت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.

وأوضحت أن 13 مصابا بالفيروس يتواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، وصل إلى 5485، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 710، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 30 حالة.

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وسجّلت محافظة الخليل، اليوم، 3 وفيّان جديدة بفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن إحدى الوفيات الثلاث سُجّلت في يطا، إثر وفاة رجل يبلغ من العمر 58 عاما، وآخر يبلغ من العمر 71 عاما في تفوح، وثالث من مدينة الخليل (87 عاما).

وبلغ عدد الوفيات في الضفة الغربية منذ الأمس 6 وفيات.

وكانت محافظة الخليل، قد سجّلت مساء أمس الخميس، وفاتان جديدتان بالفيروس، وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما بالفيروس، لافتةُ إلى أن أحدهما مواطنة (79 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والآخر مواطن (68 عاما) من مدينة الخليل.

وقالت الكيلة يوم أمس، إنها ستتوجه إلى محافظة الخليل، اليوم الجمعة، لإجراء جولة ميدانية في مراكز العلاج والحجر والمستشفيات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس، إصابة 262 فلسطينيًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الكيلة، في بيان صحافي أنه "من بين الإصابات 71 إصابة في مدينة القدس، و8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و151 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة طولكرم، و20 إصابة في محافظة بيت لحم، و3 في محافظة نابلس، و8 في محافظة أريحا والأغوار".

وقالت الكيلة: "تسجَّل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 في محافظة الخليل، و5 في محافظة نابلس"، وأشارت إلى أن "عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي".

وبينت أنه تم إجراء 2940 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس ولمخالطي مصابين. وأوضحت أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 5105، وعدد حالات التعافي 699.