ألمانيا: الكشف عن "جاسوس" يعمل لصالح مصر بمكتب الناطق باسم ميركل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الخميس، إن السلطات الألمانية، اكتشفت "جاسوسًا" يعمل في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، موضحة أنه قام لسنوات بالعمل لصالح جهة استخباراتية مصرية، فيما ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية كذلك، أنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور، قد جمع بيانات عن صحافيين مصريين لصالح حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت صحيفة "بيلد" أن الجاسوس المشتبه به عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة، مستندة في ذلك إلى تقرير "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، نُشر أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات في المسألة ما تزال مستمرة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر تقرير الاستخبارات أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2019 قامت الشرطة الاتحادية بإجراءات تنفيذية ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات.

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وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد": "تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".

ووفقًا للتقرير، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني؛ ويهدفان إلى "جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

ولم يرد تعليق رسمي من ألمانيا حول هذا التقرير كما أن أي جهة مصرية لم تعلق على هذه المعلومات حتى الساعة.