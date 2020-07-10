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إصابة عامل بجراح في مصنع جنوبي البلاد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في "كريات غات"، جنوبي البلاد.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح في منطقة الظهر.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "برزيلاي" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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