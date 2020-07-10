كاليفورنيا تطعن في قرار ترامب بشأن تأشيرات دخول الطلاب الأجانب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت ولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، أن تطعن في قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام القضاء، في ما يخصّ سحب تأشيرات دخول الطلاب الأجانب الذين تختار جامعاتهم التعليم عن بعد، عند استئناف العام الدراسي.

ويأتي قرار ولاية كاليفورنيا، المماثل لقرار جامعتي هارفرد و"إم آي تي"، بعد أن أعلنت شرطة الهجرة والجمارك الأميركية، يوم الإثنين الماضي، أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية قرّرت بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند معاودة الدروس في الخريف.

واعتبر المدعي العام الفدرالي في كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، أن الإجراء الذي قد يطال عشرات آلاف الطلاب في كاليفورنيا "غير قانوني".

وقال بيسيرا في بيان إنه "عار على حكومة ترامب، فهي لا تهدد فرص الطلاب في الذهاب إلى الجامعة فحسب، بل كذلك صحتهم ورفاههم" في ظلّ تفشي فيروس كورونا.

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وسجلت كاليفورنيا، الولاية الأميركية التي تُعدّ إحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، حوالى 300 ألف إصابة بالفيروس، وأكثر من ثمانية آلاف إصابة يومية.

وقال بيسيرا إن "هذا الطعن يقوم على مبدأ أميركي جوهري مفاده أن كل من يعمل بكدّ ويحترم القوانين يمكن أن يحظى بفرص في التقدم".

وحذّر المدعي العام للولاية الديمقراطية التي خاضت عدة معارك قضائية مع الإدارة الأميركية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، من أن قرار إسقاط تأشيرات دخول الطلاب قد ينعكس بشكل فادح على مالية الجامعات المتضررة أساسا جراء الأزمة الصحية.

وندد عميد الجامعات الرسمية في كاليفورنيا، تيموثي وايت، الشبكة التي لا تمثل سوى جزء ضئيل من قطاع التعليم العالي في الولاية، بـ"سياسة متصلبة وقاسية" تضع حوالى 10300 طالب أجنبي "في موقف بالغ الصعوبة" وتحرم أوساط التعليم والولايات المتحدة "من إسهامهم".