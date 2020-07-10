النقب: الشرطة تفرق حفل زفاف لمنع تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرقت الشرطة الإسرائيلية حفل زفاف في قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فرّقت الشرطة حفل زفاف في قرية الفرعة بالقرب من شارع رقم 31 بالنقب، بعد مشاركة نحو 300 شخص فيه، وفقا لادعاء الشرطة.

وبحسب الشرطة، كان والد العريس قد وصل، قبل ذلك، إلى مركز الشرطة لتلقي المعلومات حول التقييدات بما يتعلق بحفلات الزفاف، في ظل انتشار جائحة كورونا وما يتوجب عليه من إجراءات للقيام بها، ووقّع على مستند للالتزام بالتعليمات.

وتلقت الشرطة، بعد ذلك، بلاغا حول حفل زفاف بمشاركة عدد كبير من المدعوين في قرية الفرعة، فتوجه أفراد من الشرطة إلى المكان وفرّقوا المشاركين بحفل الزفاف، وعددهم نحو 300 مشارك، بادعاء التجمهر المحظور، وفقا للقانون في ظل وباء كورونا.

وشددت الشرطة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة. ووفقا للشرطة فإنه منذ دخول نظام الطوارئ الذي يلزم بارتداء الكمامة حيز التنفيذ ولغاية الآن، سُجّل أكثر من 56 ألف مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.