هل أصيب نجم ريال مدريد بفيروس كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحفية، عن نتيجة الفحص الثاني لفيروس كورونا المستجد، الذي خضع له نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور.
وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، قد ذكر أن هناك مشكلة في اختبار كورونا الأول لفينيسيوس.
لكن وفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، فإن فينيسيوس خضع لفحص جديد، صباح الخميس، وجاءت نتيجته سلبية.
وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي، يمكنه التواجد ضمن قائمة الفريق الملكي، لمباراة الغد أمام ديبورتيفو ألافيس، في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
يذكر أنه تم مؤخرًا عزل الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الميرينغي، في منزله، بعدما خالط صديقا له ثبتت إصابته بكورونا.
ويخوض ريال مدريد صراعا قويا مع برشلونة على قمة الليغا، التي يتصدرها الفريق العاصمي حاليا بفارق نقطة واحدة عن غريمه، لكنه لعب مباراة أقل.
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