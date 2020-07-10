يوفنتوس يغري تشيلسي لضم لاعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يصر على الحصول على خدمات لاعب تشيلسي الإنجليزي، جورجينيو، في الميركاتو الصيفي بناء على طلب من المدرب ماوريسيو ساري.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن يوفنتوس عرض على تشيلسي ضم اللاعب مقابل حصول البلوز على خدمات واحد من الثنائي، آرون رامسي أو أدريان رابيو، وذلك لتقليل المقابل المالي للصفقة.

وأشارت إلى أن ماوريسيو ساري لديه إصرار كبير على ضم جورجينيو في الموسم الجديد، مما دفع يوفنتوس لبدء محادثاتهم مع تشيلسي لضم اللاعب.

أما بالنسبة لباقي قيمة الصفقة، سيحاول يوفنتوس التوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل دفعها على أقساط، في ظل الأزمة المالية الحالية.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع جورجينيو من نابولي قبل عامين مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، وقت التعاقد مع ساري لقيادة الفريق.