واشنطن تقر صفقة أسلحة لليابان تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّها وافقت على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز "أف-35"، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 23,11 مليار دولار، فيما تمت الموافقة كذلك على صفقات أسلحة لتايوان وألمانيا وبلجيكا بقيمة 788.3 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وصادقت وزارة الخارجية الأميركية، على صفقة بيع 105 مقاتلة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "F-35" لليابان بقيمة 23.11 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

وذكر البيان أن وزارة الخارجية وافقت على طلب قدمته اليابان لشراء 105 مقاتلات "F-35"، ومعدات ذات صلة بقيمة 23.11 مليار دولار، وتم تقديم الطلب إلى الكونغرس للمصادقة عليه.

وأشار البيان إلى أن الصفقة تتضمن 63 طائرة من الطراز "F-35 A" التي يمكنها القيام بالإقلاع والهبوط التقليدي، 42 أخرى من طراز "F-35 B" التي يمكنها الإقلاع قصير المدى، والهبوط بشكل رأسي، إلى جانب 5 محركات احتياطية لنفس طراز الطائرة.

وأضاف البيان أنّ الوزارة قرّرت الموافقة على هذه الصفقة التي "ستعزّز أمن حليف كبير" في منطقة آسيا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّه "من مصلحة الولايات المتّحدة الحيوية مساعدة اليابان على أن تطوّر وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعّالة".

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وإذا ما وافق الكونغرس على الصفقة المذكورة فستكون هذه الصفقة الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بعد أخرى أبرمتها واشنطن مع السعودية بالعام 2010 وبلغت قيمتها 29 مليار دولار.

وحتى يتسنى الموافقة على هذه الصفقة يتعين على الكونغرس ألا يعترض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على صفقة بيع بقيمة 620 مليون دولار لإصلاح وتحديث منظومة "باتريوت" الصاروخية في تايوان.

بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على بيع أسلحة لألمانيا بقينة 130 مليون دولار، تتضمن 64 طوربيد خفيف الوزن من طراز "MK-54"، و10 أطقم تشغيل خاصة بها.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية كذلك على صفقة بيع أسلحة لبلجيكا بقيمة 33 مليون دولار تتضمن 29 طوربيد خفيف الوزن من طراز "MK-54".