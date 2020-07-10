9 إصابات في حادث طرق جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 9 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق وقع بين عدة سيارات على شارع رقم 6 قرب مفرق "سوريك" باتجاه كريات غات، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا حول "وقوع حادث طرق بين عدة سيارات وشاحنة على شارع رقم 6، من محوّل الطرق ‘سوريك’ لمحوّل الطرق ‘كريات غات’ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجراح، بينهم 2 في الثلاثينيات من أعمارهما، بجراح متوسطة، تم نقلهما بواسطة طائرة عامودية تابعة للمركز، إلى مستشفى ‘سوروكا’ في مدينة بئر السبع، و7 إصابات بجراح طفيفة".

إلى ذلك، أغلقت الشرطة التي وصلت للمكان مقطع الشارع لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وإخلاء المركبات الضالعة في الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته وأسبابه.