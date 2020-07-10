القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 9 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق وقع بين عدة سيارات على شارع رقم 6 قرب مفرق "سوريك" باتجاه كريات غات، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز تلقى بلاغا حول "وقوع حادث طرق بين عدة سيارات وشاحنة على شارع رقم 6، من محوّل الطرق ‘سوريك’ لمحوّل الطرق ‘كريات غات’ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجراح، بينهم 2 في الثلاثينيات من أعمارهما، بجراح متوسطة، تم نقلهما بواسطة طائرة عامودية تابعة للمركز، إلى مستشفى ‘سوروكا’ في مدينة بئر السبع، و7 إصابات بجراح طفيفة".
إلى ذلك، أغلقت الشرطة التي وصلت للمكان مقطع الشارع لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وإخلاء المركبات الضالعة في الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته وأسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 إصابات في حادث طرق جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.