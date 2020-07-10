اعتقال ثلاثة سودانيين حاولوا التسلل من لبنان إلى إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين سودانيين أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل في منطقة بلدة المطلة الحدودية.

ووصف الجيش الإسرائيلي السودانيين الثلاثة بأنهم طالبو عمل. وأطلق الجيش قذائف إنارة في أجواء المنطقة، وقال إنه "تم اعتقال المشتبهين ويجري التحقيق معهم. والجيش الإسرائيلي سيعمل من أجل منع أي محاولة لتجاوز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية".

وأضاف الجيش أن قواته رصدت السودانيين الثلاثة، وتتبعهم حتى وصولهم إلى الحدود.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، قبل أسبوعين، مواطنا سودانيا دخل إلى إسرائيل من لبنان، وتمكن من الوصول إلى بلدة شلومي (قرية البصة المهجرة)، والاختباء هناك لساعات، فيما أجرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عمليات بحث وتفتيش إلى حين اعتقاله.

ويتحسب الجيش الإسرائيلي من تزايد عمليات التسلل من لبنان، ومن تسلل جهات تسعى إلى تنفيذ عمليات مسلحة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن "هؤلاء العمال الأجانب وصلوا إلى لبنان من أجل العمل، لكنهم قرروا التسلل إلى إسرائيل بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، وإغلاق الفنادق والمطاعم في أعقاب انتشار فيروس كورونا".