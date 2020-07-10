تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية 

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

حررت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وأكد مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أفراد القوات الحكومية شنّوا هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. مضيفاً أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.