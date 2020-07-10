- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يوليه 2020
صورة أرشيفية
حررت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أفراد القوات الحكومية شنّوا هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. مضيفاً أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.