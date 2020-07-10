اخبار العالم

تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية 

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية  والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

 

حررت القوات الحكومية،  مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

Advertisements

 

وأكد مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أفراد القوات الحكومية  شنّوا هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

 

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. مضيفاً أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا