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القوات الحكومية تأسر حوثيين وتستعيد ما بحوزتهم من أسلحة بينها مدرعتان 

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

 

أسرت القوات الحكومية، مجموعة عناصر حوثية في الجوف، شمال شرق اليمن. 

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وأوضحت مصادر محلية، بأن القوات الحكومية تمكنت من أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بعد أن استدرجتهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم. 

 

كما استعادت القوات الحكومية ما بحوزة العناصر الحوثية من أسلحة وعتاد بينها مدرعتان.

 

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