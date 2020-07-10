شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تفشل هجوما حوثيا جنوب حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020 أفشلت القوات المشتركة هجوم شنته مليشيات الحوثي جنوب مدينة حيس جنوب الحديدة، وتكبدت خلاله المليشيات خسائر فادحة. Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن قوات اللواء السابع عمالقة افشلوا هجوماً للمليشيات الحوثية بعد معارك عنيفة خاضتها القوات بكل صلابة واستبسال. وأكد المصدر أن القوات كبدت المليشيات خسائر في العتاد واوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرتهم على التراجع الفرار يجرون ورائهم اذيال الهزيمة. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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