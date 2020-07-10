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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف بالقذائف مناطق متفرقة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يوليه 2020
صورة أرشيفية
قصفت مليشيات الحوثي بقذائف المدفعية مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران الحوثية.
وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، إن المليشيات أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون على القرى السكنية الآهلة بالسكان في مديرية الدريهمي.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة استطاعت تحديد مصادر النيران الحوثية وردت عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور.
وأشارت المصادر أن القوات المشتركة أوقعت إصابات محققة في صفوف المليشيات وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.
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