شكرا لقرائتكم خبر عن قذائف الحوثي تحرق مخازن شركة العامري بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020 صورة أرشيفية الحديدة - اليمن العربي أحرقت المليشيات الحوثية مخازن شركة العامري في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة أثر قصفها المدفعي وخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار. Advertisements وقالت مصادر ميدانية ان مليشيات الحوثي استهدفت شركة العامري بقذائف المدفعية مما تسبب بإحراق المخازن التابعة للشركة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف بقايا المليشيات أعقبت بإخمادها. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية باستهداف المؤسسات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية في مديريات محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قذائف الحوثي تحرق مخازن شركة العامري بمدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.