شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:16 مساءً, 10 يوليو 2020 م المناطق - الرياض قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ، وفقا لـ”رويترز”.

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

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