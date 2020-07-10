شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تعيد إغلاق المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر وزير التعليم في هونج كونج، كيفين يونج في بيان اليوم الجمعة أن جميع المدارس ستتوقف للعطلة الصيفية التي تبدأ الأثنين المقبل. وذكرت صحيفة "إكونوميك تايمز" التي تصدر في هونج كونج في وقت سابق أن المدينة ستغلق المدارس.
وسجلت المدينة 34 حالة إصابة، تم انتقالها محليا أمس الخميس، وهو أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد منذ بدء الوباء.
تأتي عودة الإصابات مجددا في هونج كونج، التي تعد صغيرة بالنسبة لحالات التفشي في أمريكا وأماكن أخرى، بعد أسابيع من عودة النشاط إلى طبيعته، حيث عاد الناس إلى عملهم وامتلأت المطاعم مرة أخرى.
كانت هونج كونج قد أعادت فتح المدارس في أواخر أيار/مايو الماضي بعد أربعة أشهر من الدراسة في المنازل.
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