شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يدين إيران في تفجيرات «أبراج الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

حملت محكمة أميركية إيران مسؤولية تفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية التي أدت إلى مقتل ١٩ من القوات الأميركية وإصابة المئات، لافتة إلى أن منفذيها هم أعضاء من حزب الله السعودي، وبالتالي أصدر القاضي حكما على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا. وذكرت قناة العربية أن رئيس المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاويل من مقاطعة واشنطن العاصمة حكم الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) - بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق المملكة .

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