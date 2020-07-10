شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف موعد ارتدائه للكمامة والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أذهب إلى والتر ريد. أنت في مستشفى. أعتقد أنه شيء مناسب جدا. ليست لدي مشكلة مع الكمامة".
وقال ترامب إنه سيتفقد الجنود الجرحى وكذلك من يعملون في جبهات الدفاع لاحتواء جائحة كوفيد-19 عندما يزور المنشأة الطبية الحكومية في بيثيسدا بولاية ماريلاند.
ولم يحدد ترامب موعد زيارته، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على استفسار حول جدول أعماله. كانت شبكة (سي.إن.إن) قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب يعتزم الذهاب يوم السبت.
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