شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا الهجوم على مسجدي "كرايتستشيرش" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الهجرة النيوزيلندي إيان ليس جالاوي اليوم الجمعة أن حكومة بلاده ستخفف قيودها على الحدود للسماح لبعض ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش في عام 2019 بحضور الحكم على المتهم.

يشار إلى أنه في مارس، أقر الرجل الأسترالي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و 40 محاولة قتل، وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وسيصدر الحكم ضده في أغسطس.

يذكر أن الحدود النيوزيلندية مغلقة حاليًا للزائرين من الخارج باستثناء أولئك الذين حصلوا على إعفاء خاص، والذين يجب أن يقضوا 14 يومًا في العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.