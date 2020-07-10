شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن طوكيو سجلت اليوم الجمعة 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد إصابات يومي يتم تسجيله، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بالفيروس في طوكيو الأسبوع الماضي، أثارت قلق السكان من أن يضطر ذلك المدينة إلى إعادة فرض قيود للحد من تفشي الوباء.

وكانت طوكيو سجلت أمس الخميس رقما قياسيا في عدد الإصابات بواقع 224 حالة إصابة، وهو أكبر عدد تشهده المدينة منذ تفشي الوباء بها.

ولم تتطرق حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي إلى الأعداد التي سجلت اليوم الجمعة، ولكنها أرجعت الارتفاع الذي حدث مؤخرا في عدد الإصابات إلى الزيادة في إجراء فحوص الكشف عن كورونا، بالإضافة إلى انتشار الفيروس على نطاق مجتمعي.

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وقالت يوريكو، التي فازت بسهولة بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي: "نحن في مرحلة تتطلب مزيدا من الحذر".

وفرضت اليابان حالة طوارئ في أنحاء البلاد لمدة شهر، حتى منتصف شهر مايو الماضي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت اليابان حتى الآن 21 ألفا و483 حالة إصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 712 كانوا على متن سفينة سياحية خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو في شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى 995 حالة وفاة، بحسب "إن إتش كيه".