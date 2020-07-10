شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة إضافة إلى تماثل حالة للشفاء. وأوضح المركز في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

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