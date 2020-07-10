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كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

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