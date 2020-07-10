شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحريني يجري فحوصات طبية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة أجرى فحوصات طبية معتادة تكللت بحمدالله بالتوفيق والنجاح، وفقًا لما جاء من ديوان سموه. وسأل الديوان المولى عز وجل بأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد.

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