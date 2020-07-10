سقوط الفخفاخ وتأجيج الجنوب.. خطة إخوانية لفراغ سياسي وأمني بتونس

تتكشف يوما تلو الآخر المخالب السامة لحركة النهضة الإخوانية في تونس التي تدفع البلاد إلى حالة من "الفراغ" السياسي والعسكري لتنفيذ أجنداتها المشبوهة للسيطرة على مقاليد الأمور.

فمن تأجيج مدن الجنوب التونسي المحاذية لليبيا، والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تعمل الحركة الإخوانية على جر البلاد إلى أتون الفوضى التي تعرف كيف تعيش فيها وتتكسب منها.

"شعارهم الابتزاز، والتهام مفاصل الدولة، وتكريس العقل الغنائمي"، هكذا يصف العديد من المتابعين السلوك السياسي لحركة النهضة منذ تواجدها في الساحة التونسية سنة 2011.

وتستبطن حركة النهضة العديد من المخططات التدميرية في تونس خدمة لأجندات إقليمية "احتلالية"، تدفع بها إلى إحداث "الفراغ" في البلاد.

استقالة الفخفاخ

وأمس الخميس، طالب عبد الكريم الهاروني، رئيس شورى إخوان تونس، الفخفاخ بالاستقالة من منصبه.



ووفق مراقبين فإن هذه المطالبة تأتي في ظاهرها على خلفية القضايا المتعلقة بتربح رئيس الحكومة التونسية من منصبه، إلا أنها تحمل في باطنها أبعادا سياسية مرتبطة بأجندات حركة النهضة الإخوانية في تونس.

ويواجه الفخفاخ اتهامات بالتربح من شركات خدمات بيئية أبرمت صفقات مع الدولة التونسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.

وترى كل من حركة الشعب القومية (18مقعدا)، وحزب التيار الديمقراطي (22مقعدا)، أن مطالبة الإخوان باستقالة الفخفاخ قبل صدور حكم قضائي يدينه أو انتهاء لجنة التحقيق من عملها (لجنة تحقيق برلمانية للتثبت في قضايا التربح المالي للفخفاخ) هو أمر مرفوض.

وقال محمد الحامدي وزير التعليم في حكومة الفخفاخ (قيادي في حزب التيار ) في تصريحات إعلامية إنّ أطرافا وجدت في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة وسيلة" للابتزاز"

واعتبر أنّ الوقت غير مناسب اليوم في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والمالية العمومية لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة وترك البلاد تواجه المجهول.

ابتزاز معهود

ويتهم عديد الأطراف السياسية حركة النهضة بمحاولة ابتزاز الفخفاخ من أجل تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية، وأن حركة النهضة تريد إسقاط الحكومة؛ لأنها مقترحة من الرئيس قيس سعيد الذي تجمعها به علاقات متوترة.

وفي 10يناير/كانون ثاني الماضي، سقطت حكومة الحبيب الجملي الإخوانية بعد عجزها عن الحصول على أغلبية 109 من مجموع 217 نائبا في البرلمان التونسي.

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استفزاز الجيش

تزامنت مطالبة الإخوان باستقالة الفخفاخ مع تنامي الأنشطة المعادية للجيش التونسي في محافظة تطاوين الجنوبية (الحدودية مع ليبيا)، الأمر الذي دفع القائد الأعلى للقوات المسلحة للتدخل وتنظيم اجتماع "مجلس الجيوش".

وكانت رسائل سعيد مكشوفة تجاه الإخوان قائلا "إن البعض يسعى الى تفجير الدولة التونسية من الداخل والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية".

وأضاف أن " هناك محاولة لاستدراج المؤسسة العسكرية بهدف الدخول معها في مواجهة".

وانتقد الرئيس التونسي ما حدث في منطقة رمادة من محافظة تطاوين الجنوبية اليومين الماضيين، واصفا ذلك بغير المقبول.

وأكد على أن "من يريد إشعال الفتنة والااقتتال سيكون أول ضحاياها".

الفراغ الأمني والعسكري

عدنان جباري، الباحث في علم الاجتماع السياسي، قال إن هناك من يحث على تأجيج الأوضاع الأمنية في الجنوب التونسي خدمة للجماعات الإرهابية المتمركزة في ليبيا.

وأضاف جباري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفراغ الأمني والعسكري في محافظة تطاوين الحدودية سيخدم عملية تسلل الإرهابيين إلى تونس مع تطور نشاط تهريب السلاح وكل أنواع الجريمة المنظمة.

وعلق على تصريحات الرئيس التونسي بالقول: "هي تصريحات مبنية على معلومات استخباراتية، فالرئيس يستقبل يوميا مئات التقارير الأمنية والعسكرية وهو يعلم جيدا ما يحاك ضد تونس في أراضيها الجنوبية".

وشهدت منطقة "رمادة" من محافظة تطاوين الحدودية في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس مواجهات بين الأهالي وقوات الجيش التونسي إثر تدخله لتعقب إرهابييين متسللين.

وأكدت تنسيقية الاعتصام بالجهة (اعتصام شبابي انطلق منذ شهر يونيو/حزيران للمطالبة بالتمتع بجزء من عائدات حقول النفط) أن هذه المواجهات جاءت على خلفية المطالبة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

في المقابل، ترجح مصادر مطلعة بمحافظة تطاوين لـ"العين الإخبارية" أن تدخل الجيش التونسي كان على خلفية ملاحقة أشخاص مشبوهين تسللوا من ليبيا إلى تونس، وليس من أجل فض الاعتصام الذي انطلق منذ قرابة شهر.

وبينت ذات المصادر أن هذه العناصر المتسللة حاولت رشق قوات الجيش التونسي المتمركزة في منطقة "رمادة" بالزجاجات الحارقة، وأن الجماعات الإرهابية المتمركزة غرب ليبيا تريد استغلال الأزمة بالجنوب التونسي من أجل الدخول والتسلل.

وتقع محافظة تطاوين في الجنوب التونسي على الحدود الليبية، وتضم ثلاثة حقول نفط أساسية تستغلهم شركات بريطانية وفرنسية خاصة.