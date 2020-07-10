قمة لزعيمي كوسوفو وصربيا مع ماكرون وميركل لاستئناف المحادثات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي زعيما كوسوفو وصربيا، اليوم الجمعة، في قمة افتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإعادة إطلاق محادثات متوقفة يدعمها الاتحاد الأوروبي.

ويجري الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي محادثات مع ماكرون وميركل ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وانفصلت كوسوفو عن صربيا في عام 1999-بعدما كانت تتمتع بالحكم الذاتي داخل صربيا البلاد- وذلك عقب تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتصدي للقمع الذي تعرض تمرد لأفراد العرقية الألبانية التي تشكل أغلبية في الإقليم.

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ولم تعترف بلجراد قط باستقلال كوسوفو الذي جرى إعلانه رسميا في عام 2008 ولكن اعترفت به أغلب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وتريد كوسوفو أن تتوقف صربيا عن دفعها لدول أخرى لسحب اعترافها باستقلال الإقليم، وأيضا عن حملتها ضد انضمام كوسوفو للمنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، حيث عرقلت روسيا، وهي حليف بلجراد، محاولة انضمام كوسوفو للمنظمة الدولية.

وبعد لقاء اليوم الجمعة عبر الإنترنت، سوف يلتقي فوسيتش وهوتي شخصيا في بروكسل بعد غد الأحد لإطلاق الحوار مجددا، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو الإثنين الماضي.