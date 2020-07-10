مقتل "عمدة" بالفلبين على خلاف مع رئيس البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الفلبينية، الجمعة، إن عمدة بلدة سانتو نينو جنوبي البلاد، الذي اتهمه الرئيس رودريجو دوتيرتي ذات مرة بالتورط في عمليات مخدرات غير قانونية، لقي حتفه بالرصاص.

وبحسب تقرير للشرطة، كان بابلو ماتينونج الذي يبلغ من العمر 55 عاما، يتفقد مشروع طريق فى البلدة الواقعة بمقاطعة ساوث كوتاباتو، على بعد 995 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا، عندما فتح مسلحون كانوا يستقلون دراجة نارية النار عليه وأردوه قتيلا.

وأوضح التقرير إنه تعرض لإطلاق النار مرتين في الرأس.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم تحركوا بدرجاتهم النارية لعدة أمتار، ثم عادوا وأطلقوا النار على العمدة وامرأة تصادف مرورها.

وتم نقل ماتينونج والمرأة إلى مستشفى قريب، ولكن تم إعلان وفاة العمدة لدى وصوله إلى المستشفى.

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وأقامت الشرطة نقاط تفتيش عشوائية في البلدة والمجتمعات المجاورة في محاولة للقبض على مرتكبي إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن المحققين يبحثون إمكانية وجود ضغينة شخصية كدافع محتمل وراء الجريمة.

وفي عام 2019 ، وصف دوتيرتي ماتينونج بأنه ضمن أكثر من 40 سياسيا "مرتبطين بسياسات المخدرات في مناطقهم"، وذلك قبل شهرين فقط من انتخابات الكونجرس والانتخابات المحلية في البلاد.

ونفى ماتينونج هذه الاتهامات ،وقال إن إدراجه في قائمة دوتيرتي له دوافع سياسية. وحقق ماتينونج فوزا ساحقا أمام مرشح مستقل.