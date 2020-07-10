صحيفة: الإمارات وطن بات يمتلك الكثير من مفاتيح المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

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قالت صحيفة خليجية، "هنيئاً لنا بوطن نؤمن فيه أنه مهما عظمت التحديات أو الظروف الطارئة التي يمكن أن يواجهها العالم أجمع ومن ضمنها دولة الإمارات، لكن كل ذلك لم ولن يشكل عقبة أمام استمرار مسيرة التقدم المظفرة والإنجازات التي تسابق الزمن، وهذا بفضل من غرسوا العزيمة التي لا تلين وأكدوا أن قدرة شعبنا على رفض المستحيل حالة استثنائية في مسيرات الشعوب، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال المشاريع العملاقة التي لا تتوقف أو تخرج عن نطاق الخطط الموضوعة لها، لا من حيث الزمن ولا من حيث الجودة ولا حتى الحجم".

واضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" خلال شهور قليلة عرف العالم أجمع المعنى الحقيقي للانكماش والحجر واعتكاف كل نشاط، وحتى تبدد الآمال في الكثير من الدول بانفراج قريب وبات الترقب بالنسبة لها هو الواقع المرير وسيد الموقف، وحدها دولة الإمارات أثبتت أن حجم التحديات يعكس مدى القوة التي تتمتع بها الدولة، فلم يلحظ أحد أي نقص في المواد الضرورية خاصة الغذاء والدواء ولا حتى زيادة بسعر أي مادة.. لقد كانت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلسماً ومصدر تأكيد للثقة واطمئنان لكل من يقيم على أرض الدولة المباركة.. "الغذاء والدواء خط أحمر والدولة قادرة على تأمينها إلى ما لانهاية".. و "لا تشلون" هم باتت بسمة على كل وجه في الوطن حيث الإيمان القوي والثقة المطلقة بإمكانات الدولة وقدراتها في ظل القيادة الرشيدة أننا سوف نتجاوز المرحلة وسنخرج منها ونحن أقوى وبوضع أفضل".

وخلصت الى ان دولة الإمارات وطن بات يمتك الكثير من مفاتيح المستقبل وطالما التحديات هي مرحلة عادية من أي تطور فستبقى العبقرية والعزيمة والإرادة الوطنية كفيلة بتحويلها إلى فرص والتكيف معها بكل مرونة، وأفعال الدولة وشعبها خير شاهد على كيفية صناعة التاريخ والحرص على النجاح وكسب كافة التحديات.