البنتاجون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لطالبان على قتل جنود أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):

تعهد كبار مسؤولي البنتاجون الخميس بـ"اتخاذ تدابير" إذا تمكن الجيش الأمريكي من تأكيد المعلومات حول دفع موسكو مكافآت لعناصر حركة طالبان لقاء قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي ردا على أسئلة لجنة في الكونجرس حول هذه المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إن الاستخبارات العسكرية لم "تؤكدها" بعد، في أول تعليقات علنية لهما حول هذه القضية التي أثارت فضيحة في واشنطن.

وقال الجنرال ميلي إن واشنطن على علم منذ سنوات بأن روسيا تدعم المتمردين الأفغان ولا سيما من خلال تسليمهم أسلحة مضيفا "لكن هناك فرق شاسع بين التسليح وإصدار أوامر".

وتابع "نعلم بالأسلحة، نعلم بالدعم. لكن في ما يتعلق بروسيا، ليس لدينا دليل ملموس ولا معلومات حول تعليمات محددة. هذا مختلف جدا".

وأكد "سنتقصى. سنكتشف إن كان ذلك صحيحا. وإن كان صحيحا، سنتخذ تدابير" من غير أن يحدد طبيعة هذه التدابير.

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من جهته، قال إسبر إنه حتى لو لم يتم التأكد حتى الآن من مصداقية هذه المعلومات، فإن البنتاغون ينظر "بجدية" في كل المعلومات حول تهديدات للقوات الأمريكية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وبعدها صحيفتا "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" بأن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلّحين "مرتبطين بطالبان" لقتل جنود أمريكيين من قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان.

ونقلت الصحف عن مصادر مجهولة في الاستخبارات الأمريكية أن هذه المعلومات رفعت إلى الرئيس ترامب وبحثها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نهاية مارس دون اتخاذ أي قرار.

وذكرت الصحف نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن المعلومات نقلت إلى الرئيس دونالد ترامب ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي بحثها في أواخر مارس، من دون اتخاذ أي قرار بشأن تحرك.

ونفت روسيا كما طالبان هذه المعلومات جملة وتفصيلا.