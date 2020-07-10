صحة كفر الشيخ تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أمس الخميس، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المستشفيات التابعة للإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 72 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشدد المصدر على ضرورة اتباع الإجراءات لاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.