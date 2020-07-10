سحلها بسيارته حتى الموت.. محاكمة قاتل "الكلبة لوزة" في الإسكندرية- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل الطالب المتهم بسحل وقتل "كلبة" بمدينة "المعمورة" الشاطئ شرقي الإسكندرية، وذلك بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وتضمن قرار المحامي العام لنيابات المنتزه إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المنتزه، وذلك بعد أن وجهت له تهمة قتل حيوان عمدًا.

فيديو السحل

تعود بداية الواقعة، إلى تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة يظهر لحظة ربط شاب لـ"كلب" بحبل في سيارته وسحله حتى نفوقه بمنطقة المعمورة في الإسكندرية.

وحاز الفيديو انتشارا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسط ردود أفعال غاضبة، إذ علق "عمر مسي": "الشاب ده ساكن في المعمورة الشاطئ.. وقتل كلب دون أي رحمة.. حسبي الله ونعمة الوكيل.. إنك تموت روح بالوحشية دي يبقي أنت معندكش رحمة".

فيما أصابت الواقعة "عمرو راشد" بصدمة، قائلا:" دي طلعت اللي كنا بنأكلها أنا ومراتي في الجراج بتاع عمارة أقاربي في المعمورة.. وكانت بتلعب مع بنتي.. حسبي الله ونعم الوكيل".

محاولة فاشلة

وكشف "الحسيني خالد"، أحد سكان العقار محل الحادث، عن محاولة جاره المتهم قتل الكلبة وصغيريها بالسم قبل أن يقوم بسحلها، قائلا: "الكلبة دي اسمها لوزة كانت قاعدة في العمارة عندنا مع كلبين تانيين والناس بتأكلهم".

وتابع "خالد":" المتهم وضع للكلاب السم في الطعام للتخلص منهم إلا أنهم اشتموا السم ولم يأكلوا.. ولاذ الكلاب بالهرب بعدها عدا لوزة اختفت فترة وعند عودتها قام بسحلها بعد ما ربطها بحبل في عربيته وكسر رقبتها".

الرفق بالحيوان

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وتحت عنوان "الواقعة التي صفق لها الشيطان" أعاد عدد من جمعيات الرفق بالحيوان تداول مقطع الفيديو الذي وصفوه بغير الإنساني، مطالبين أجهزة الدولة بالتدخل والقبض على المتهم.

وكتبت ما تسمى بـ"حملة رفق في القاهرة والجيزة" عبر صفحتها على "فيسبوك": "من فضلكم شير للفيديو في كل مكان لغاية ما يتحاسب عاوزين الفيديو يوصل للشرطة.. ده خطر ع المجتمع".

اعترافات المتهم

وفي تحرك عاجل، توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكب الواقعة "ن. م"، طالب بكلية الهندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وجرى القبض عليه.

واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه ربط الكلبة بالسيارة خشية عقرها للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونها من الكلاب الضالة.

وأرشد المتهم عن السيارة رقم "س.ف.م – 3795" المستخدمة في الحادث، وجرى التحفظ عليها.

كفالة 2000 جنيه

وأمام نيابة المنتزه ثان، نفى المتهم تبييت النية لقتل الكلبة، قائلا أنه لم يقصد قتلها وكان يريد إبعادها خارج أسوار المعمورة الشاطئ، لترددها المستمر على حديقته.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 2000 جنيه، وإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح المنتزه، بتهمة قتل حيوان عمدا.

لحظة سحل ونفوق الكلبة