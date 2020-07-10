الآلاف من جنود هذا الجيش سيخضعون للحجر الصحي بعد ثبوت تفشي فيروس كورونا بينهم

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية يوليو الجاري.

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وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد و34825 حالة إصابة.

وذيكر أنه قبل أسابيع ورد في تقرير لـ “مركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا” التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) أن إسرائيل قد دخلت فعليا في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، مما يتطلب إجراءات وقائية للحيلولة دون تخطي عدد المصابين ألف حالة يوميا، وفق تقرير رسمي.

وقال التقرير حينها : “تدخل إسرائيل في هذه الأيام موجة ثانية من وباء كورونا، والتي تختلف في خصائصها عن الأولى ولكنها ليست أقل حدة”.

وحذر من أنه حال استمر المعدل الحالي للإصابات فسوف يتجاوز عدد المصابين الجدد في غضون شهر الألف إصابة، وسيصل عدد حالات الوفاة إلى المئات، وستضطر إسرائيل إلى فرض إغلاق شامل.