مصر تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن 512 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 22753 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 79254 حالة من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها 3617 وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في وقت سابق إلى تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة من 30 يونيو الماضي حتى 6 يوليو الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق على ذلك.

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وأضافت الوزيرة، أثناء اجتماع مجلس الوزراء، أنه منذ بدء الجائحة تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التي كان لها دور واضح في تسطيح منحنى الإصابات وإعطاء فرصة للنظام الصحي لاستيعاب الأعداد، بحيث لا تتزايد بصورة مفاجئة، مما يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية كما حدث في بعض الدول.

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرارات خاصة بتنظيم العمل وقرارات أخرى للحد من حركة المواطنين، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص العدوى.

وتمثلت هذه القرارات في تعطيل المدارس والجامعات، وتعطيل حركة الطيران، وفرض الحظر الجزئي، وحظر التجمعات، بالإضافة إلى قرارات تخفيض العمالة، ووقف حركة المواصلات والتنقل بين المحافظات خلال فترة الأعياد.

وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار عدد من الإرشادات التوعوية وبروتوكولات التعامل مع الإصابة، بهدف حماية الأفراد من التعرض للإصابة، وتقليل فرص تعرض المصاب للمواطنين الأصحاء.