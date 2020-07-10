استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الرجل ينتمي لقرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه وصل لمستشفى في سلفيت في حالة حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص في رقبته.

وقال محافظ سلفيت، عبد الله كميل: “قتل الشاب ابراهيم مصطفى أبو يعقوب (29 عاما) من قرية كفل حارس، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه”.

وأضاف “أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله دون أدنى مبرر فإنني أعتبر هذه الجريمة. حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في كل مكان”.

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من ناحيته حمل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: الاحتلال المسؤولية عن قتل الشهيد أبو يعقوب دون أدنى مبرر

وقال اشتية هذه الجريمة حقيرة وهي حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا.

ودعا اشتية إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني بزعم إلقاء زجاجات مولوتوف على موقع عسكري عند مدخل كفل حارس في سلفيت.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي.