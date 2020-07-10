العراق.. رفع قيود السفر بشرط الالتزام بالحجر 14 يوما

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وقررت للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق رفع قيود السفر عن المواطنين، بشرط الالتزام بالحجر المنزلي عند العودة، لمدة 14 يوما.

وقالت اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة فيروس كورونا في بيان: “السماح للعراقيين كافة بالسفر إلى خارج العراق على أن يؤخذ تعهد منهم بالحجر الصحي المنزلي 14 يوما عند العودة”.

وأكد بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على ضرورة الفحص السريري والمختبري للقادمين في المنفذ الحدودي، وأخذ الإجراءات الصحية اللازمة بحسب النتائج

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وشدد البيان على أهمية الفحص السريري للوافدين العراقيين جميعا فضلا عن الفحص السريع، موضحا أنه في حال عدم وجود أعراض وظهور نتيجة الفحص سالبة، يجري لهم الحجر المنزلي 14 يوما، وأشار إلى ضرورة إعلام دائرة الصحة المعنية للمتابعة.

وأضاف البيان أنه في حال تبين وجود أعراض فيروس كورونا أو الإصابة بمرض كوفيد-19، يحال الشخص إلى المستشفي المعني لإجراء اللازم.

وسجلت السلطات الصحية العراقية نحو 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين أسفر المرض الناجم عن الفيروس عن وفاة 2882 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

وكان العراق قد أغلق حدوده الجوية والبرية في أبريل الماضي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.