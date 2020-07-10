كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تقيد عدد المواطنين العائدين مع تصاعد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستخفض السلطات في أستراليا عدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى الوطن من الخارج كل أسبوع إلى النصف، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.

وقال "موريسون": "الأخبار الواردة من فيكتوريا لا تزال مقلقة للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "موريسون" للصحفيين في كانبرا بعد اجتماع للحكومة الوطنية: "كان القرار الذي اتخذناه ... هو ضمان أن نتمكن من التركيز على الموارد اللازمة للقيام بالاختبار والتتبع وعدم الحاجة إلى تحويل الموارد إلى مهام أخرى".

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وأبلغت ولاية فيكتوريا عن 288 حالة جديدة، اليوم الجمعة، وهي زيادة يومية قياسية لأي جزء من البلاد منذ بدء الوباء، مما أثار ناقوس الخطر بشأن الانتقال المجتمعي في بلد كانت معظم الحالات تشمل المسافرين العائدين.

منذ شهر مارس، سمحت أستراليا للمواطنين والمقيمين الدائمين فقط بدخول البلاد. بمجرد وصولهم، يدخلون في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا في الفنادق، والذي تدفعه حكومات الولايات.

وقال "موريسون" من يوم الاثنين، إن أستراليا ستحدد الأرقام بـ 4000 شخص كل أسبوع، أي ما يقرب من نصف العدد الذي عاد. وسيتعين على العائدين دفع تكاليف إقامة الحجر الصحي الخاصة بهم.

أدخلت نيوزيلندا المجاورة إجراءات في وقت سابق من هذا الأسبوع للحد من عدد المواطنين العائدين إلى ديارهم لتقليل العبء على مرافق الحجر الصحي الفائضة.