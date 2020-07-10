كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: نيويورك تحولت لجزء من جهنم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوماً عنيفاً على سلطات ولاية نيويورك، مؤكداً أن "الجميع يهجر المدينة" لأنها أصبحت "جزءاً من الجحيم"، وصب جام غضبه على قرار المحكمة العليا بإطلاع النيابة العامة في مانهاتن على إقراراته الضريبية.

وقال ترامب عن مسقط رأسه والمدينة التي كون فيها ثروته العقارية الضخمة "تعلمون بالفعل ما يحدث في نيويورك، يهجرها الجميع بعد أن أصبحت قطعة من جهنم".

وواصل الرئيس الأمريكي هجومه "عليهم أن يفعلوا شيئا ضد هذا الأمر، لأن الناس يرحلون"، رابطاً الحكم القضائي الصادر ضده بجودة الحياة في المدينة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد علمه بقرار المحكمة العليا الأمريكية، أمس الخميس، بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، لكنها منعت الكونجرس من استلامها.

Advertisements

ومنحت المحكمة العليا في قرار منفصل الخميس، المدعين العامين لولاية نيويورك حق الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب، بالرغم من حماية الكونجرس مجموعة من سجلاته المالية.

وقد أيد القضاة أمر استدعاء لمحامي مقاطعة مانهاتن لمدة ثماني سنوات من الوثائق المالية لترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الشخصية وضرائب الشركات، كمارفضوا منح الكونجرس حق الوصول إلى السجلات التي تم استدعاؤها من قبل ثلاث لجان مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عن الاقرارات الضريبية قبل الانتخابات العامة في نوفمبر، والأهم من ذلك، أن القرار يرفض رفضًا قاطعًا حجة ترامب بأن الرئيس الحالي يتمتع بالحصانة المطلقة من التحقيقات.

وكتب رئيس القضاة جون روبرتس للأغلبية في نظامنا القضائي، "للجمهور الحق في أدلة كل رجل"، "منذ الأيام الأولى للجمهورية ، ضم" كل رجل "رئيس الولايات المتحدة".