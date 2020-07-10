شكرا لقرائتكم خبر عن قصف شركة خاصة ومقتل طفل برصاص قناص.. جرائم حوثية جديدة في الحديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020 صورة أرشيفية استهدفت مليشيات الحوثي بقذائف مدفعية، شركة خاصة في الحديدة غرب اليمن، ما تسبب باحتراق مخازن الشركة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة – جبهة الساحل الغربي، عن مصادر ميدانية، قولها إن ”مليشيات الحوثي استهدفت شركة العامري بقذائف المدفعية مما تسبب بإحراق المخازن التابعة لها“. Advertisements وأكدت المصادر أن ”القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات“. ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل طفل برصاص قناص حوثي في شارع الخمسين شرق الحديدة. وتعرض الطفل مراد عبدالقوي سعدان، البالغ من العمر 10 أعوام، من أبناء منطقة كمران، لقنص مباشر من قبل قناص حوثي، لدى ذهابه لشراء حاجيات لأسرته.

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