رسمياً.. الشرطة يضم جوهرة الصقور

رياضة 2020-07-10 | 07:55 1,909 مشاهدة

اعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمد قاسم قادماً من القوة الجوية.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "نادي الشرطة يعلن تعاقده مع اللاعب محمد قاسم بشكل رسمي". تجدر الإشارة الى ان محمد قاسم يعد من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط ويوصف بـجوهرة الصقور". قاسم قدم مستويات كبيرة مع اسود الرافدين لاسيما في بطولة كأس الخليج الأخيرة في قطر، حيث خطف انظار عدد من الأندية الخليجية والعربية. المحرر: محمد خليل

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