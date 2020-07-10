الحكيم: تحالف عراقيون يعمل على دعم الدولة والانتخابات المبكرة





وبين الحكيم، بحسب البيان، "تحالف "عراقيون يهدف الى دعم الدولة ومسارها وإعادة الثقة بالعملية السياسية ومكافحة الفساد والعمل على اجراء الانتخابات المبكرة"، مجددا التأكيد على رؤيته لحل المشاكل العالقة بين جميع الأطراف عبر الحوار والبحث عن المساحات المشتركة". وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم بحث مع سعادة السفير البريطاني في بغداد ستيڤن هايكي مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وأزمة كورونا وسبل مواجهتها على جميع الأصعدة، وشهد اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع السياسي في العراق والاستحقاقات والتحديات القادمة".وبين الحكيم، بحسب البيان، "تحالف "عراقيون يهدف الى دعم الدولة ومسارها وإعادة الثقة بالعملية السياسية ومكافحة الفساد والعمل على اجراء الانتخابات المبكرة"، مجددا التأكيد على رؤيته لحل المشاكل العالقة بين جميع الأطراف عبر الحوار والبحث عن المساحات المشتركة". وعن جائحة كورونا، أشار الحكيم الى "ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب للخروج من هذه الازمة".

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