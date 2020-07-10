نجاة أمريكي من حادث تحطم طائرة شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا طيار أمريكي، الجمعة، من حادث تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الأفغاني، بعدما قفز منها خلال طلعة تدريبية بإقليم بغلان (شمال شرق).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث عسكري أمريكي، اليوم، أنه "قفز من الطائرة من طراز إيه 29 سوبر توكانو قبل تحطمها، وهبط بسلام".

وأضاف المتحدث أنه "في حين أن سبب وقوع الحادث ما زال رهن التحقيق، إلا أن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن الطائرة تحطمت بسبب مشكلات ميكانيكية".

ولم يكشف المتحدث عن مكان وقوع الحادث.

Advertisements

غير أن مسؤولين محليين في إقليم بغلان، شمال شرق أفغانستان، أكدوا أن طائرة حربية تحطمت في منطقة دوشي بالإقليم، حيث تنتشر عناصر طالبان على نطاق واسع.

وأضاف المسؤولون أن الطيار أنقذ نفسه من الحادث باستخدام مظلة الهبوط.

ولم يفصح الجيش الأفغاني عما إذا كان الطيار الأمريكي بمفرده أم كان برفقة آخر أفغاني.