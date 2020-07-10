نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا مسجدي كرايستشيرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، أن الحكومة ستخفف قيودها على الحدود للسماح لبعض ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش في عام 2019 بحضور الحكم على المتهم.



وفي 15 مارس/آذار 2019، شهد مسجدا النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.



وأقر تارانت بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و 40 محاولة قتل، وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وسيصدر الحكم ضده في أغسطس/آب المقبل ويعتزم الكثير من أهالي الضحايا حضور المحاكمة.

يذكر أن الحدود النيوزيلندية مغلقة حاليًا للزائرين من الخارج باستثناء أولئك الذين حصلوا على إعفاء خاص، والذين يجب أن يقضوا 14 يومًا في العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.