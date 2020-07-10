كبار السن يصوتون أولا بانتخابات سنغافورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الساعات الأولى من الانتخابات البرلمانية في سنغافورة حضور معظم الناخبين من كبار السن الذين يرتدون الكمامات ويصطفون في مراكز الاقتراع في إطار خطة حكومية لمنع الازدحام خشية تفشي فيروس كورونا.



ومع اعتبار أن الأشخاص فوق سن الستين يعتبرون الأكثر عرضة للاصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بالفيروس، تم إنشاء أكثر من 200 مركز اقتراع إضافي، مع مطالبة الناخبين الأكبر سنًا بالإدلاء بأصواتهم قبل الظهر إن أمكن.

وبدأ التصويت في الساعة 8 صباحا التوقيت المحلي(0000 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة بعد حملة قصيرة لم يسمح فيها بالتجمعات الانتخابية العامة بسبب الفيروس.

وتقاس درجة حرارة الناخبين كما يرتدون قفازات تستخدم لمرة واحدة قبل دخول كبائن التصويت للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ 93 مقعدًا.

وناشدت أحزاب المعارضة الناخبين بعدم تقديم "شيك على بياض" لحزب العمل الشعبي الحاكم، الذي حصل على 83 مقعدًا في انتخابات عام 2015 وفاز بنسبة 60 بالمئة على الأقل من التصويت الشعبي في كل انتخابات جرت منذ استقلال سنغافورة عام 1965.

ويقود حزب العمل الشعبي الحاكم لي هسين لونج، رئيس الوزراء منذ عام 2004 وابن لي كوان يو، أحد أشهر السياسيين في آسيا خلال أواخر القرن العشرين، وهو استبدادي قاد سنغافورة نحو الازدهار.

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لكن نتائج اليوم ستتم مراقبتها في الغالب لمتابعة هامش النصر لحزب العمل الشعبي، حيث أثار مرشحوه مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى حكومة "قوية" للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة إصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 45423 حالة.

وقال رئيس الوزراء، في بيان نهائي قبل التصويت: "لقد تضرر اقتصادنا بشدة، على الرغم من أنه لايزال أمامنا مواجهة التأثير الاقتصادي الكامل لتفشي المرض".

ودعا لي الناخبين إلى "ليس فقط انتخاب حزب العمل الشعبي مرة أخرى لتشكيل الحكومة. ولكن أيضًا منحه تفويضًا قويًا".

يشار إلى أن حوالي 65ر2 مليون شخص لديهم حق التصويت قبل إغلاق الاقتراع في الساعة 8 مساءً، مع توقع اعلان النتائج بعد ذلك بحوالي ثلاث ساعات.